Erzbergrodeo 2017 – Zeitplan, Tickets & Ergebnisse



Zuschauer und Fahrer können sich wieder auf den Erzbergrodeo freuen. Dieses atemberaubende Motorradsportevent wird auch in diesem Jahr an Spannung nur schwer zu übertreffen sein. Der „Berg aus Eisen“ ist weltweit berühmt berüchtigt, denn nur wenigen Fahrern bleibt es vorbehalten nach vier Veranstaltungstagen das Ziel zu erreichen. Aufgrund laufender Bergbauarbeiten verändert sich das Terrain des Erzbergs permanent, was die Fahrer aber auch Organisatoren jedes Jahr vor eine neue Herausforderung stellt. Die anspruchsvolle Streckenführung muss in drei verschiedenen Rennformaten (Kärcher Rocket Ride, Iron Road Prolog und Red Bull Hare Scramble) an vier Veranstaltungstagen von den Fahrern bewältigt werden, was den Reiz des Erzbergrodeos ausmacht.

Erzbergrodeo Termine 2017

DONNERSTAG, 15. JUNI 2017 8:00 – 20:00 Uhr Fahreranmeldung & technische Abnahme Rennbüro, Erzbergrodeo-Arena 10:00 Uhr KÄRCHER ROCKET RIDE Fahrerbesprechung Erzbergrodeo Festzelt 12:00 – 14:00 Uhr KÄRCHER ROCKET RIDE Qualifikation Lauf 1 Rocket Ride Rennstrecke 14:00 Uhr Erzbergrodeo Auftakt-Pressekonferenz VIP-Lounge 15:00 Uhr ERZBERGRODEO EXPLORER-TOUR Prolog-Besichtigung Abfahrt Prolog-Startbereich 16:00 – 18:00 Uhr KÄRCHER ROCKET RIDE Qualifikation Lauf 2 Rocket Ride Rennstrecke 20:00 Uhr KÄRCHER ROCKET RIDE Superfinale Rocket Ride Rennstrecke 21:00 Uhr KÄRCHER ROCKET RIDE Siegerehrung Erzbergrodeo Festzelt 22:00 Uhr IRON ROAD PROLOG Fahrerbesprechung (Lauf 1) Erzbergrodeo Festzelt im Anschluß ERZBERGRODEO KICK-OFF NIGHT Erzbergrodeo Festzelt FREITAG, 16. JUNI 2017 ab 8:00 Uhr IRON ROAD PROLOG (erster Lauf) Iron Road Prolog Rennstrecke 10:00 – 12:30 Uhr ERZBERGRODEO ENDUROCROSS Training 1 Erzbergrodeo Action Arena 10:00 – 17:00 Uhr IRON ZONE Trainingsareal (offen für alle Teilnehmer) Red Bull Hare Scramble Startbereich 14:00 – 16:00 Uhr MITAS ONE-ON-ONE Fahrervorstellung Erzbergrodeo Action Arena 16:00 – 17:30 Uhr ERZBERGRODEO ENDUROCROSS Training 2 Erzbergrodeo Action Arena 19:00 Uhr STURM AUF EISENERZ powered by Abfahrt Erzbergrodeo-Arena 21:00 Uhr IRON ROAD PROLOG Fahrerbesprechung (Lauf 2) Erzbergrodeo Festzelt im Anschluß PROLOG-PARTY mit Prolog-Zwischenwertung Erzbergrodeo Festzelt SAMSTAG, 17. JUNI 2017 ab 8:00 Uhr IRON ROAD PROLOG (zweiter Lauf) Iron Road Prolog Rennstrecke 10:00 – 12:30 Uhr ERZBERGRODEO ENDUROCROSS Qualifikation (gezeitet) Erzbergrodeo Action Arena 10:00 – 17:00 Uhr IRON ZONE Trainingsareal (offen für alle Teilnehmer) Red Bull Hare Scramble Startbereich 14:00 – 16:00 Uhr MITAS ONE-ON-ONE Fahrervorstellung Erzbergrodeo Action Arena 16:30 – 17:30 Uhr ERZBERGRODEO ZIESEL RACE Erzbergrodeo Action Arena 20:00 Uhr ERZBERGRODEO ENDUROCROSS SUPERFINALE Erzbergrodeo Action Arena 21:00 Uhr IRON ROAD PROLOG SIEGEREHRUNG mit anschließender ERZBERGRODEO RIDER‘S PARTY Erzbergrodeo Festzelt SONNTAG, 18. JUNI 2017 9:30 Uhr RED BULL HARE SCRAMBLE Info Lounge Erzbergrodeo Action Arena 10:00 Uhr RED BULL HARE SCRAMBLE Fahrerbesprechung Erzbergrodeo Action Arena 10:30 Uhr RED BULL HARE SCRAMBLE Startaufstellung Red Bull Hare Scramble Startbereich 12:00 Uhr RED BULL HARE SCRAMBLE Start Red Bull Hare Scramble Startbereich 16:00 Uhr RED BULL HARE SCRAMBLE Siegerehrung Erzbergrodeo Action Arena

Tickets für den Erzbergrodeo 2017

Tickets Tageskasse Vorkasse Tages Karte Samstag EUR 30,- EUR 23,- Tages Karte Sonntag EUR 35,- EUR 25,- 2 Tages Karte (Do & Fr) EUR 30,- EUR 23,- 2 Tages Karte (Sa. & So.) EUR 55,- EUR 45,- 4 Tages Karte EUR 75,- EUR 55,-

Nenngeld für Fahrer

Iron Road Prolog

133 Euro inkl.20 % USt

Freitag 16. Juni & Samstag 17. Juni 2017

Iron Road Prolog & Red Bull Hare Scramble

215 Euro inkl.20 %USt

Freitag 16. Juni & Samstag 17. Juni 2016 und Sonntag 18.06.2017

Rocket Ride

55 Euro inkl.20 % USt

Donnerstag, 15. Juni 2017

Endurocross

10 Euro inkl. 20% Ust

Freitag 16. Juni & Samstag 17. Juni 2017

