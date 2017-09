Checkliste Motorrad – Frühjahrscheck

Wenn das Motorrad im Frühjahr wieder aus dem Winterschlaf geholt wird, sollte der obligatorische Motorradcheck nicht zu kurz kommen. Gefährdet nicht eure Gesundheit oder die anderer Verkehrsteilnehmer. Die Checkliste könnt ihr Step by Step abarbeiten, so dass nichts in Vergessenheit gerät.

hat sich die Batterie über die Wintermonate entladen, zur Aufladung nur Motorradladegeräte verwenden, da nur etwa 500 mAh benötigt werden egal ob neue oder alte Batterie, Pole fetten um Korrosion zu vermeiden Reifenprofil & Luftdruck checken – bei weniger als 2mm Profiltiefe die Motorradreifen wechseln Tritt an den Federbeinen Öl aus, dann müssen die Dichtungen der Dämpfer erneuert werden Verkleidung & Rahmen auf Risse kontrollieren, lose Schrauben gegebenenfalls festziehen Kette & Ritzel – Antriebskette darf nicht durchhängen & mit Kettenöl gefettet Blinker & Beleuchtung – Funktionaltät aller Glühlampen checken Bremsen & Bremsflüssigkeit – Belagverschleiß prüfen & dunkelbraune oder milchige Bremsflüssigkeit muss gewechselt werden Ölstand kontrollieren und nachfüllen – bei tiefscharzen Schmierstoff ist ein Ölwechsel erforderlich bei Saisonkennzeichen auf Laufzeit achten, um ordnungsgemäß versichert zu sein Gültigkeit des TÜV’s überprüfen